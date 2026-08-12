La richiesta riguarda tutti i punti di consegna e, in particolare, il serbatoio del capoluogo. In assenza di interventi, l’Ente minaccia il ricorso all’autorità giudiziaria

Il Comune di Amantea ha formalmente diffidato Sorical, chiedendo l’aumento immediato della portata idrica destinata ai serbatoi comunali. Il provvedimento, firmato dal responsabile dell’Area tecnica, l’ingegnere Salvatore Carnevale, è stato trasmesso l’11 agosto alla società che gestisce il servizio idrico all’ingrosso.

Alla base dell’iniziativa c’è la «drastica e prolungata carenza di risorsa idrica» che, secondo quanto riportato nell’atto, sta interessando vaste zone del territorio comunale. Il Comune segnala frequenti e prolungati azzeramenti della pressione, oltre a sospensioni dell’erogazione nei punti di consegna gestiti da Sorical.

Le difficoltà più rilevanti riguarderebbero le aree servite dal serbatoio del capoluogo. Una situazione che, nel pieno della stagione estiva, starebbe compromettendo le esigenze quotidiane delle famiglie, degli anziani e delle persone fragili, con conseguenze anche per le attività economiche e turistico-ricettive della città.

Le proteste dei cittadini

Nel documento si riferisce che, negli ultimi giorni, si sono svolti diversi incontri operativi promossi dal sindaco, dagli assessori e dai consiglieri comunali per valutare la gravità dell’emergenza e coordinare le misure di protezione civile a sostegno della popolazione.

Intanto, nella sede municipale, si starebbero susseguendo le proteste dei residenti esasperati dalla prolungata assenza d’acqua. Il Comune parla di una crescente «tensione sociale» e segnala possibili rischi per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Secondo l’Area tecnica, i volumi attualmente immessi da Sorical nei serbatoi comunali, soprattutto in quello di Amantea capoluogo, sarebbero insufficienti a soddisfare il fabbisogno minimo della popolazione residente e di quella presente durante il periodo estivo.

Turnazioni e chiusure notturne dei serbatoi

Per tentare di recuperare i livelli delle riserve idriche, il Comune ha già disposto una programmazione straordinaria delle turnazioni, con la chiusura notturna dei serbatoi. Gli interventi adottati finora, tuttavia, non sarebbero stati sufficienti a garantire la regolarità del servizio.

Da qui la diffida rivolta a Sorical affinché proceda, con effetto immediato, ad aumentare la portata destinata a tutti i punti di consegna e ai serbatoi presenti sul territorio comunale, assegnando la priorità a quello del capoluogo. L’obiettivo è ristabilire pressioni di esercizio adeguate e assicurare la continuità del servizio idropotabile.

Il Comune chiede inoltre l’adozione di «ogni manovra tecnica e straordinaria» sulle condotte adduttrici e sugli impianti di linea, così da scongiurare nuovi cali di pressione o interruzioni non comunicate preventivamente.

L’avvertimento del Comune

Nell’atto è contenuto anche un esplicito avvertimento. Qualora Sorical non dovesse adottare gli interventi necessari per incrementare le portate, il Comune si riserva di rivolgersi all’autorità giudiziaria per accertare eventuali responsabilità penali e civili e tutelare i diritti fondamentali della cittadinanza e del territorio.

L’amministrazione attende ora un riscontro urgente da parte della società e, soprattutto, un intervento operativo immediato sul campo.