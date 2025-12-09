Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, che hanno individuato i ragazzi e li hanno accompagnati in Questura per gli adempimenti di rito
Corso Mazzini a Cosenza
Tre minorenni, emulando il comportamento dei cosiddetti “Maranza”, avrebbero aggredito un anziano lungo corso Mazzini, nel centro di Cosenza. Secondo una prima ricostruzione, i tre quindicenni avrebbero prima spinto e insultato l’uomo, per poi passare all’aggressione fisica mentre la vittima stava passeggiando.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, che hanno individuato i ragazzi e li hanno accompagnati in Questura per gli adempimenti di rito. Uno dei tre minori risulta già noto alle forze dell’ordine.
Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e valutare eventuali responsabilità.