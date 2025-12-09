Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, che hanno individuato i ragazzi e li hanno accompagnati in Questura per gli adempimenti di rito

Tre minorenni, emulando il comportamento dei cosiddetti “Maranza”, avrebbero aggredito un anziano lungo corso Mazzini, nel centro di Cosenza. Secondo una prima ricostruzione, i tre quindicenni avrebbero prima spinto e insultato l’uomo, per poi passare all’aggressione fisica mentre la vittima stava passeggiando.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, che hanno individuato i ragazzi e li hanno accompagnati in Questura per gli adempimenti di rito. Uno dei tre minori risulta già noto alle forze dell’ordine.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e valutare eventuali responsabilità.