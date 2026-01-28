Si conclude con una sentenza di assoluzione il processo celebrato davanti al Tribunale di Cosenza a carico di un uomo, imputato per il reato di maltrattamenti in famiglia. A pronunciarsi è stato il giudice monocratico, Eleonora Palmieri, che al termine del dibattimento ha escluso la responsabilità penale dell’imputato.

Nel corso del procedimento, la Procura della Repubblica di Cosenza aveva avanzato una richiesta di condanna a due anni e due mesi di reclusione. Una richiesta formulata all’esito dell’istruttoria, poi respinta dal Tribunale dopo una lunga fase dibattimentale, nel corso della quale sono stati esaminati gli elementi probatori acquisiti. L’imputato era difeso dall’avvocato Amelia Ferrari.