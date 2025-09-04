Nuovo episodio preoccupante a Cosenza: i pesci introdotti dal Comune nel laghetto del Parco del Benessere di viale Mancini sono stati trovati senza vita, probabilmente a causa di un avvelenamento. La scoperta è avvenuta nel pomeriggio di ieri, quando alcuni cittadini hanno notato la presenza insolita di animali galleggianti sull’acqua.

Come riporta la Gazzetta del Sud, immediatamente è stata allertata la Polizia Municipale, che ha inviato una pattuglia sul posto per i primi accertamenti. Dopo le verifiche, gli agenti hanno richiesto l’intervento del personale comunale della manutenzione, il quale ha provveduto a recuperare le carcasse. L’episodio ha destato forte indignazione tra i residenti e gli abituali frequentatori dell’area verde, simbolo di socialità e benessere cittadino. Resta ora da chiarire l’origine dell’avvelenamento e se vi siano responsabilità dirette.