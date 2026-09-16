L’uomo era detenuto e, secondo quanto riferisce la Questura, risultava condannato per maltrattamenti contro familiari o conviventi e lesioni personali aggravate. A suo carico anche diversi precedenti di polizia
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Un cittadino straniero è stato trasferito al Centro di permanenza per i rimpatri di Potenza al termine di un’attività condotta dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Cosenza nell’ambito dei controlli sulla popolazione straniera presente nelle case circondariali.
Secondo quanto riferito dalla Questura, l’uomo era stato individuato durante le attività di monitoraggio e risultava destinatario di un precedente ordine di espulsione non ottemperato.
La condanna e i precedenti
Dagli accertamenti sarebbe emerso che il cittadino straniero era stato condannato per maltrattamenti contro familiari o conviventi e lesioni personali aggravate.
La Questura riferisce inoltre che l’uomo era gravato da numerosi precedenti di polizia.
Alla luce del quadro emerso e della valutazione effettuata sull’attuale pericolosità sociale del soggetto, il questore di Cosenza ha disposto il trattenimento presso il Cpr di Potenza, nell’ambito delle procedure previste dalla normativa sull’immigrazione.
Il trasferimento al Cpr
Conclusi gli adempimenti amministrativi, l’uomo è stato accompagnato dagli agenti della Polizia di Stato presso il Centro di permanenza per i rimpatri di Potenza e affidato al personale della struttura.
L’operazione rientra, sottolinea la Questura, nelle attività di controllo finalizzate al contrasto dell’immigrazione irregolare e alla verifica delle posizioni degli stranieri presenti sul territorio.