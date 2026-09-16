Il 2026/27 eguaglia le partenze del 1937/38 e del 1973/74, entrambe in Serie C. Tutte e due le volte finì male. E la squadra di Coppitelli, con 14 reti incassate, ha la difesa peggiore dei tre precedenti

Un punto dopo cinque partite. Il pesantissimo 5-2 incassato ieri a Giugliano ha consegnato al Cosenza un altro dato che entra direttamente nella storia negativa del club. Il bilancio della squadra di Federico Coppitelli recita quattro sconfitte, un pareggio, nessuna vittoria, 4 gol segnati e addirittura 14 subiti. Ma quante volte era capitato al Cosenza di ritrovarsi con appena un punto dopo le prime cinque partite di campionato? Nella storia ci sono solo altri due precedenti, entrambi molto lontani nel tempo: 1937/38 e 1973/74, sempre in Serie C.

1937/38: una sequenza quasi identica a quella di oggi

Il precedente più lontano risale alla stagione 1937/38, nel campionato di Serie C. Il Cosenza perse le prime tre partite effettivamente disputate: 0-1 in casa contro la Civitavecchiese, 4-2 sul campo della Mater e 2-0 a Potenza. Alla terza giornata di calendario i rossoblù avevano osservato un turno di riposo. Alla quarta partita arrivò il primo punto, con lo 0-0 casalingo contro il Foggia. Esattamente come accaduto quest'anno contro la Cavese. La quinta gara riportò però il Cosenza alla sconfitta: Salernitana-Cosenza 3-0.

La sequenza delle prime cinque partite di quel campionato fu quindi identica a quella attuale: sconfitta, sconfitta, sconfitta, pareggio, sconfitta. Quel Cosenza aveva segnato appena 2 gol, subendone 10. La stagione si concluse con il 12° posto e la successiva riammissione in Serie C dopo la retrocessione sul campo.

1973/74: quattro sconfitte prima del primo punto

L'altro precedente è più vicino, anche se bisogna comunque tornare indietro di oltre mezzo secolo. Nel 1973/74, sempre in Serie C, la partenza fu addirittura composta da quattro sconfitte consecutive. Il Cosenza perse 0-2 contro il Sorrento, 1-3 contro il Chieti, 4-0 sul campo della Turris e ancora 0-2 in casa contro il Trapani. Il primo punto arrivò soltanto alla quinta giornata, grazie allo 0-0 di Latina. Dopo cinque gare il bilancio era quindi identico a quello di oggi per quanto riguarda la classifica: un punto, quattro sconfitte e un pareggio. Molto diverso il dato realizzativo: soltanto un gol segnato e 11 subiti. La prima vittoria arrivò addirittura il 25 novembre, con l'1-0 contro il Lecce. Quella stagione terminò poi nel peggiore dei modi, con la retrocessione del Cosenza in Serie D.