Le indagini della Squadra Mobile, supportate dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, hanno permesso di ricostruire l’aggressione avvenuta nella giornata di ieri e individuare il presunto responsabile.

Un arresto per tentato omicidio a Cosenza. Nella mattinata di oggi, 21 novembre 2026, la Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo, gravemente indiziato del reato di tentato omicidio in relazione a una violenta aggressione avvenuta il 20 ottobre scorso nel capoluogo bruzio.

Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Cosenza, diretta dal funzionario Giuseppe Valerio, su disposizione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza, su richiesta della Procura della Repubblica.

Le indagini, coordinate dalla Procura e affidate alla Squadra Mobile, hanno consentito di ricostruire la dinamica dell'aggressione e di individuare il presunto responsabile. Determinante si è rivelata l'analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza degli esercizi commerciali presenti nella zona in cui si è verificato il pestaggio, insieme alle testimonianze raccolte dagli investigatori.

Dall'esame dei filmati sarebbe emerso che l'aggressore avrebbe colpito la vittima alla testa con una bottiglia di vetro, per poi infierire con calci all'addome anche quando l'uomo era già caduto a terra.

A seguito dell'aggressione, la persona offesa era stata accompagnata al pronto soccorso, dove le erano stati diagnosticati un trauma cranico e vomito.

Sulla base degli elementi raccolti nel corso delle indagini, il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti dell'indagato. L'arresto è stato eseguito nella mattinata odierna dalla Polizia di Stato.

Il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari. La responsabilità dell'indagato dovrà essere accertata nelle successive fasi processuali, nel contraddittorio con la difesa.