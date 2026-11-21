La nostra Regione è attanagliata da correnti di libeccio che stanno causando forti venti su tutta la Calabria e locali piovaschi in particolare lungo le aree Tirreniche e interne. Il tutto già anticipato dal Meteo Cosenza. Durante il weekend però tra una perturbazione e un’altra, è attesa una piccola tregua: su tutta la Calabria infatti sono previsti condizioni meteorologiche variabili con cieli che tuttavia si manterranno ancora localmente nuvolosi ma in questo caso il rischio di precipitazioni è molto basso.

Anche i venti perderanno intensità con raffiche che saranno diffusamente deboli o localmente moderate ma senza raffiche eccessive come avvenuto in questi giorni. Infine le temperature rimarranno perlopiù stazionarie e ancora oltre le medie del periodo con valori che si manterranno oltre i 20°C su quasi tutte le coste.

Questa tregua però durerà poco: tra la serata di domenica e la giornata di lunedì un’intensa perturbazione raggiungerà la Calabria apportando l’arrivo di venti di tempesta. In particolare sono previste raffiche fino ai 100 km/h su tutta la fascia Tirrenica con possibili mareggiate lungo le coste esposte e onde alte oltre i 3-4 metri. Ma attenzione alla fascia jonica e crinali montuosi: qui i venti otterranno più potenza raggiungendo tali aree con raffiche che localmente potranno raggiungere i 120 km/h e in particolare su Reggino, Catanzarese e Cosentino, dove non sono da escludere locali disagi. Il tutto sarà accompagnato da piovaschi sparsi ancora una volta lungo le aree Tirreniche ma con possibili sconfinamenti fin verso le aree interne. Continuate a seguire il Meteo Cosenza per nuovi aggiornamenti.