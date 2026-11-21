Quattro delle prime cinque squadre del girone A di Promozione si affrontano nell’undicesima giornata. Il Cassano Sybaris ci arriva da capolista con 25 punti, dopo il 2 a 1 sul campo della Silana che è valso l’ottava vittoria in dieci partite. Prima del decimo turno il vantaggio sulla seconda era di due punti. Ora è di quattro, perché la Soccer Montalto ha pareggiato 1 a 1 in casa con il Mesoraca, ultimo in classifica, e il Cotronei l’ha raggiunta a quota 21 battendo 4 a 0 il San Fili.

La sfida con la Soccer Montalto si gioca al comunale “P. Toscano”. In cinque partite casalinghe (due sono state disputate a Trebisacce e una Castrovillari) la squadra di Burgo ha raccolto quattro vittorie e un pareggio e ha subito un solo gol. Con un successo porterebbe a sette punti il distacco sulla squadra di Montalto, che ha il secondo attacco del girone con 22 reti ma ne ha subite 15, più di tutte le altre squadre delle prime sei posizioni. Il pari con il Mesoraca è stato il primo passo falso della Soccer Montalto sul proprio campo, in trasferta il bilancio è di due vittorie, due pareggi e una sconfitta.

Il secondo posto passa dalla partita tra Rocca di Neto e Cotronei, due squadre del Crotonese divise da due punti. Il Cotronei viene dal 4 a 0 sul San Fili, che lo ha fatto salire dal quarto al secondo posto, e con 24 gol segnati ha il miglior attacco del campionato. Il Rocca di Neto ha la difesa migliore, appena 5 reti incassate in dieci giornate, e sul campo del Bisignano ha pareggiato 1 a 1 restando imbattuto in trasferta. In casa ha vinto quattro volte su cinque. L’unica sconfitta interna risale alla nona giornata, 2 a 1 contro il Corigliano Marca.

Il Corigliano Marca, con 19 punti, per la seconda settimana di fila gioca in casa e riceve il P Donato Taverna. Lontano da casa la squadra ospite ha vinto una sola volta in cinque partite. Il Bisignano, che con il pari contro il Rocca di Neto è sceso al sesto posto a 18 punti, uno in meno del Corigliano Marca, va sul campo del City Rende, settimo a 13, che in casa ha vinto una partita sola su cinque e ne ha pareggiate tre.

A 13 punti, all’ottavo posto, c’è anche il San Fili che ospita la Silana, quindicesima a 6. Sul proprio campo il San Fili ha perso una volta sola, mentre la Silana nell’ultimo turno ha ceduto 2 a 1 alla capolista.

Il decimo turno ha accorciato la classifica a metà tabella. Lo Scandale è nono a 12 punti e va a Scalea, fermo a 6 per i tre punti di penalizzazione. Il Campora, con la prima vittoria interna della stagione, è salito a 11 punti al decimo posto. Adesso fa visita al Mesoraca, ultimo a 5.

La giornata si chiude con Kratos Bisignano e Acri, entrambe a 11 punti come il Campora. I numeri delle due squadre vanno in direzioni opposte. Il Kratos Bisignano non ha mai perso in casa, dove ha subito appena 3 gol, ma fuori ha perso tutte e cinque le partite, l’ultima contro lo Scandale, ed è sceso dal nono all’undicesimo posto. L’Acri ha perso tutte le gare interne e nessuna in trasferta, con tre vittorie e due pareggi. Il 2 a 1 sul campo del P Donato Taverna gli ha permesso di raggiungere quota 11. È dodicesimo, primo posto della zona playout, con cinque punti di vantaggio sulle tre squadre che lo seguono.

IL PROGRAMMA COMPLETO

- Cassano Sybaris – Soccer Montalto

- City Rende – Bisignano

- Kratos Bisignano – Acri

- Mesorace – Campora

- Rocca di Neto – Cotronei

- San Fili – SIlana

- Scalea – Scandale

- Corigliano Marca – P Donato Taverna