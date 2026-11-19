Si terranno venerdì 20 novembre, alle ore 15, nella chiesa della Santissima Trinità in contrada Linze di Rende, i funerali di Alfredo Spizzirri, Anna Maria Sicilia e Lillina Sicilia, tre delle cinque vittime dell’incidente nella galleria Fiego, sulla Statale 107, nei pressi dello svincolo di San Fili. Sono state eseguite le autopsie disposte dalla Procura di Cosenza.

La tragedia è avvenuta sabato, poco prima delle 13, nello scontro tra una Jaguar e un’Opel Mokka. Nell’incidente hanno perso la vita anche Barbara Beltrano e Anna Caterina Pollaci, che guidava la Opel e viaggiava da sola.

Gli accertamenti, coordinati dalla pm Donatella Donato, puntano a chiarire la dinamica dell’impatto. Tra le ipotesi al vaglio c’è quella di uno scontro frontale.