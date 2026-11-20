Nicola Abbruzzese, alias Semiasse, e Gianfranco Arcidiacono sono stati assolti «per non aver commesso il fatto» nel processo Kossa, scaturito dall’indagine antimafia della Direzione distrettuale di Catanzaro. La sentenza è stata pronunciata il 20 novembre 2026 dalla Terza sezione penale della Corte d’Appello di Catanzaro, chiamata a celebrare un nuovo giudizio dopo l’annullamento con rinvio disposto dalla Cassazione.

Il collegio, presieduto da Antonio Giglio e composto dai consiglieri Carlo Fontanazza, estensore, e Maria Rosaria di Girolamo, ha riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Catanzaro il 21 luglio 2022, impugnata dagli imputati. La decisione arriva dunque al termine del giudizio di rinvio, nel quale la Corte d’Appello ha riesaminato le posizioni di Abbruzzese e Arcidiacono. La difesa è stata sostenuta dagli avvocati Rossana Cribari e Marco Rosa.