La donna è stata portata all’Annunziata per le cure necessarie. Il sinistro, complice anche i lavori che interessano il quartiere, hanno causato rallentamenti e traffico

Una signora è stata investita su via Nicola Serra questa mattina intorno alle 10.30 in un’area centrale di Cosenza. Sul posto si è recata un’autoambulanza del 118 così da garantirle le prime cure e trasportarla in Pronto Soccorso all’Annunziata. Da quanto appreso non è in pericolo di vita. Il sinistro, complice anche i lavori che interessano il quartiere, hanno causato rallentamenti e traffico che dopo un’ora è tornato per quanto possibile più scorrevole.