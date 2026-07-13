Ci siamo. Dopo aver interessato l'Europa Occidentale e il Nord Italia, ecco che un'intensa ondata di caldo africano raggiungerà molto presto l'intera Italia e soprattutto il Centro Sud. Il Meteo Cosenza nei giorni scorsi lo aveva già anticipato. Qui infatti l'estate 2026 sembrava non seguire i trend degli anni precedenti, ma a partire da mercoledì 15 luglio l'arrivo di correnti molto calde dall'Africa faranno lievitare le temperature: fino a 38-41°C al Sud, 42-43°C su Sardegna, Sicilia e Calabria e fino a 37-40°C nelle zone interne del Centro, al Nord Italia invece si avranno valori più bassi ma questa volta si avrà un'afa molto intensa e che renderà il caldo opprimente. In concomitanza aumenteranno le notti tropicali con temperature che potrebbero non scendere al di sotto dei 24-25°C.

Come detto, l'estate sembrava seguire un trend diverso rispetto agli ultimi anni, ma da mercoledì l'incubo dell'anticiclone africano arriverà anche sulla nostra regione. Secondo gli ultimi aggiornamenti, a partire dal 15 luglio si avranno valori di circa 23-24°C alla quota di 1500m e ciò vorrà dire che lungo le coste e pianure il termometro potrà facilmente raggiungere valori fino ai 35-37°C e in particolare lungo le aree Joniche con possibili punte più elevate nel Reggino.

Meteo Cosenza, forte ondata di caldo anche in Calabria

Caldo rovente invece si avrà nelle aree più interne del Cosentino, Crotonese e tra Vibonese e Reggino con il termometro che potrà raggiungere anche i 42-43°C specie su Valle del Crati, Piana di Sibari e Marchesato, zone più esposte a questo tipo di configurazioni. Tanto caldo farà anche durante le ore notturne con il termometro che, in particolare lungo le coste, rimarrà molto elevato con possibili valori anche fino ai 27-28°C in piena notte. Insomma, il periodo dell’anno più temuto è alle porte con i classici consigli per gli anziani e i bambini che sono sempre validi: bere tanto, mangiare frutta di stagione ed evitare di uscire sotto il solleone. Per altre informazioni, restate sintonizzati sul Meteo Cosenza per futuri aggiornamenti.