Al termine della votazione ha riportato 20 voti. 5 sono state le schede bianche, un solo voto è stato riportato da Angelo Brutto ed un voto anche da Maria Patrizia Florio

Il Consiglio comunale, presieduto da Giuseppe Mazzuca, ha nominato, nella seduta di oggi pomeriggio, il nuovo Presidente del collegio dei Revisori dei conti. Si tratta del dottor Fernando Caldiero. Il nominativo del dottor Caldiero si aggiunge agli altri due componenti dell’organo di revisione risultati dal sorteggio effettuato precedentemente e trasmesso al Comune dalla Prefettura. Il primo revisore estratto è Antonio Pilello, il secondo Marcello Scarpelli. La nomina del dottor Caldiero a Presidente del collegio dei revisori dei conti del Comune di Cosenza è avvenuta a seguito della votazione del Consiglio comunale. Si è proceduto per appello nominale ed ogni consigliere ha deposto la propria scheda nell’urna appositamente collocata nell’aula consiliare. Ha votato anche il Sindaco Franz Caruso al termine delle operazioni di voto dei consiglieri comunali. Il Presidente Mazzuca, prima di iniziare le operazioni di voto, aveva nominato come scrutatori i consiglieri comunali Giuseppe Ciacco e Giuseppe d’Ippolito. Al termine della votazione, è risultato eletto il dottor Fernando Caldiero che ha riportato 20 voti. 5 sono state le schede bianche. Un solo voto è stato riportato da Angelo Brutto ed un voto anche da Maria Patrizia Florio.

Si è poi passati alla trattazione degli altri punti all’ordine del giorno, anzitutto l’approvazione dello schema di convenzione relativo alla realizzazione di un fabbricato residenziale multipiano in un’area ricadente in Zona territoriale omogenea B5, a margine delle sedi stradali di via Paolo Borsellino e via Rocco Chinnici, in variante al permesso da costruire già rilasciato precedentemente.

Sul punto ha relazionato il dirigente del Settore Urbanistica, Francesco Azzato.

“Si tratta – ha spiegato Azzato- della riapprovazione della convenzione ai sensi dell’art.28 bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, nel caso in cui si voglia attuare un intervento con realizzazione semplificata degli oneri di urbanizzazione. Questo intervento – ha aggiunto il dirigente Azzato – era già stato approvato l’anno scorso e riguarda la realizzazione di un edificio di edilizia residenziale. La riapprovazione della convenzione è dovuta al fatto che, a seguito dell’acquisizione di ulteriori aree, è emersa la possibilità per il proponente di realizzare un volume aggiuntivo rispetto a quello già convenzionato precedentemente. Poiché tutto questo comporta una variante essenziale dei termini della convenzione, si rende necessario riapprovarla. La variante riguarda soltanto un incremento volumetrico per la chiusura di alcuni spazi che precedentemente erano stati lasciati aperti”. Sul punto non si sono registrati interventi da parte dei consiglieri comunali, neanche in sede di dichiarazioni di voto. Posta in votazione, la pratica è passata all’unanimità.

Anche il punto successivo, riguardante sempre l’approvazione dello schema di convenzione, ai sensi dello stesso art.28 del D.P.R. 380 e relativa alla realizzazione di un altro fabbricato direzionale-residenziale in un’area ricadente in Zona territoriale omogenea F3, lungo via Giovanni e Francesca Falcone, angolo via Alessandro Lupinacci, è stato illustrato sempre dal dirigente del settore Urbanistica, Francesco Azzato. “Anche in questo caso è emersa la necessità – ha spiegato Azzato – di riapprovare lo schema di convenzione. La proprietà del terreno proviene da una alienazione da parte del Comune. La destinazione urbanistica del terreno è in zona territoriale F3 per cui l’edilizia che verrà realizzata è per il 70% residenziale e per il 30% direzionale. Il proponente si è impegnato a realizzare a proprie spese interventi che riguardano sia la villetta comunale “Grazia Deledda” situata di fronte all’area di intervento, sia il riordino della segnaletica. Gli interventi consistono nella realizzazione di uno spazio giochi e di uno sgambatoio per animali”.

All’illustrazione del dirigente Azzato ha fatto seguito l’intervento del consigliere comunale Giuseppe d’Ippolito che ha mosso dei rilievi sul metodo adottato, sottolineando che la delibera di giunta risaliva ad appena venerdì scorso. “Noi – ha detto d’Ippolito - l’abbiamo intravista solo ieri in una commissione svoltasi alla presenza del dirigente. Ci sono molte perplessità. Verranno comunque pagati gli oneri di urbanizzazione”. D’Ippolito ha sollevato dubbi sia sullo sgambatoio per cani che “sul non meglio precisato progetto per i giochi pubblici, evidenziando anche che con gli interventi sarebbe trasformata un’area parcheggio oggi al servizio della cittadinanza. Senza voler dubitare della correttezza della pratica – ha precisato d’Ippolito - si chiede di rinviarne la trattazione di una settimana, quindici giorni”.

A seguire, l’intervento della consigliera Alessandra Bresciani che ha ribadito, nel caso della realizzazione degli interventi, di tenere in debita considerazione il verde, con la previsione della messa a dimora di nuovi alberi. “Chiedo solo questa accortezza e di non trascurare questo aspetto in modo prioritario. Attenzione al verde!”. Ulteriori lumi sulla legittimità e correttezza dell’opera sono stati chiesti direttamente al dirigente Azzato dal consigliere Frammartino che, dichiaratosi sodddisfatto della risposta, ha preannunciato voto favorevole. La pratica è poi passata con 17 voti a favore, mentre la minoranza, al momento del voto, ha abbandonato l’aula.

Rinviati tuti gli altri punti all’ordine del giorno: l’adozione del Regolamento Comunale per la “Disciplina delle prestazioni soggette a pagamento rese dalla Polizia Locale a favore di terzi”; la dichiarazione di pubblico interesse della proposta di finanza di progetto ad iniziativa privata, per la gestione in concessione delle aree di parcheggio su strada (strisce blu) e dei parcheggi in struttura siti nel territorio del comune di Cosenza; la discussione sulla gestione del servizio integrato Decoro Urbano; la mozione, presentata dalla consigliera Alessandra Bresciani, sull’adesione del Comune di Cosenza al progetto nazionale "Biofear" per la promozione della depavimentazione urbana del verde pubblico e del benessere ambientale; la mozione, presentata sempre dalla consigliera Bresciani, sull’adesione alla campagna "Italia, ripensaci" promossa dalla Rete Italiana Pace e Disarmo e Senzatomica e l’adesione all'ICAN Cities Appeal promosso dalla International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, Premio Nobel per la Pace 2017.