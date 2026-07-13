Sul posto è giunto il magistrato di turno, che sta procedendo all'ispezione cadaverica. Al termine delle verifiche si deciderà se disporre ulteriori approfondimenti, tra cui l'eventuale esame autoptico, oppure se restituire la salma ai familiari qualora le cause della morte risultino immediatamente chiare

Un uomo di circa 35 anni è stato trovato privo di vita questa mattina all'interno di uno stabilimento balneare di Scalea. La vicenda è ancora in fase di accertamento e, al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull'identità della vittima.

Probabili cause naturali

Secondo le prime informazioni raccolte, il decesso sarebbe avvenuto nella notte e sarebbe riconducibile a cause naturali. Si tratta, tuttavia, di un'ipotesi che dovrà essere confermata dagli accertamenti in corso.

Il magistrato sul posto

La procura di Paola, guidata dal magistrato Domenico Fiordalisi, ha avviato le indagini. Sul posto è infatti giunto il magistrato di turno, che sta procedendo all'ispezione cadaverica. Al termine delle verifiche, a cui stanno prendendo parte anche i carabinieri della Compagnia di Scalea, sarà valutata la natura del decesso e si deciderà se disporre ulteriori approfondimenti, tra cui l'eventuale esame autoptico, oppure se restituire la salma ai familiari qualora le cause della morte risultino immediatamente chiare. Le attività investigative e gli accertamenti medico-legali sono tuttora in corso.