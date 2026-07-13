I malviventi, arrivati a bordo di un T-Roc nero, hanno forzato la cassaforte con la fiamma ossidrica e hanno sottratto contanti, gioielli ed elettrodomestici. Sul furto indagano i Carabinieri

Un furto dal valore complessivo superiore ai 10.000 euro è stato consumato sabato sera a Francavilla Marittima, in località Silva. I malviventi hanno sfruttato l'assenza della proprietaria per fare irruzione in una villetta della zona. Sebbene la dinamica presenti i tratti tipici di una fulminea rapina domestica, l'azione si è svolta senza alcuna aggressione diretta ai residenti, poiché l'immobile era vuoto al momento del fatto.

Secondo i primi rilievi effettuati dai Carabinieri, il gruppo criminale era composto da almeno tre o quattro persone con il volto coperto da passamontagna, supportate da un complice rimasto all'esterno con funzioni di palo. La banda è giunta sul posto a bordo di un SUV Volkswagen T-Roc di colore nero.

Una volta all'interno dell'abitazione, i soggetti hanno utilizzato una fiamma ossidrica per scassinare la cassaforte, asportando circa 4.000 euro in contanti e diversi oggetti di valore, tra cui anelli, bracciali e collane d'oro. Prima di abbandonare la struttura, i malviventi hanno sottratto anche alcuni elettrodomestici.

L'allerta al 112 – come riporta la Gazzetta del Sud - è scattata intorno alle ore 21:50 di sabato, segnalata da un residente della zona che ha notato movimenti sospetti e ha contattato la Stazione locale dell'Arma. Al momento dell'arrivo dei militari, la banda si era già dileguata. Gli investigatori hanno acquisito i filmati degli impianti di videosorveglianza dell'area per raccogliere elementi utili all'identificazione dei responsabili. Le indagini sono tuttora in corso.