Sorical fa sapere che i lavori stanno interessando la condotta che attraversa il territorio di San Marco Argentano

Un’interruzione dell’erogazione idropotabile si è resa necessaria da questa mattina in città per consentire l’esecuzione dei lavori di riparazione di una perdita riscontrata, sulla condotta dell’acquedotto Abatemarco, in località Pezzi di San Marco, nel territorio di San Marco Argentano.

Lo ha comunicato al Comune di Cosenza la Sorical precisando che l’intervento di riparazione è stato già programmato e che la fornitura idropotabile verrà sospesa per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori. Si avvisa la cittadinanza che, dopo il termine dei lavori, potrebbero avvertirsi ancora dei disagi, finché l’ordinaria erogazione non tornerà a regime.