Ormai ci siamo: il nuovo anno scolastico 2025/2026 è alle porte e porta con sé nuove regole, un calendario ricco di ponti e alcune novità importanti per studenti e famiglie. L’inizio delle lezioni varierà in base alle regioni, ma il rientro in classe scatterà tra l’8 e il 16 settembre 2025.

Date di inizio regione per regione

I primi a tornare tra i banchi saranno gli studenti della Provincia autonoma di Bolzano (8 settembre), seguiti da Piemonte, Trento, Valle d’Aosta e Veneto (10 settembre). Poi toccherà al Friuli-Venezia Giulia (11 settembre), alla Lombardia (12 settembre) e al grosso delle altre regioni italiane, tra cui Lazio, Toscana, Sicilia, Emilia-Romagna, Sardegna e Marche (15 settembre). Ultimi a rientrare Calabria e Puglia, fissate per il 16 settembre.

Ponti e festività del 2025/2026

Il calendario ministeriale conferma numerose festività e possibilità di “ponti”:

1° novembre 2025 – Festa di Ognissanti;

8 dicembre 2025 – Immacolata Concezione;

25 e 26 dicembre 2025 – Natale e Santo Stefano;

1° gennaio 2026 – Capodanno;

6 gennaio 2026 – Epifania;

6 aprile 2026 – Lunedì dell’Angelo;

25 aprile 2026 – Festa della Liberazione;

1° maggio 2026 – Festa del Lavoro;

2 giugno 2026 – Festa della Repubblica;

La festa del Santo Patrono (variabile).

Ponti principali

8 dicembre 2025 (lunedì) – Ponte dell’Immacolata: weekend lungo per studenti e famiglie.

1 maggio 2026 (venerdì) – Ponte della Festa del Lavoro: molte scuole resteranno chiuse anche sabato 2 maggio.

2 giugno 2026 (martedì) – Festa della Repubblica: possibile ponte lunedì 1 giugno in numerose regioni.

Periodi di vacanza principali

Vacanze di Natale 2025/2026: Dal 22 o 24 dicembre 2025 (in base alle regioni) fino al 6 gennaio 2026

Vacanze di Pasqua 2026: Dal 2 aprile 2026 (giovedì) al 7 aprile 2026 (martedì); comprende Pasqua (5 aprile) e Pasquetta (6 aprile)

Altri ponti e sospensioni

Ponte del 2 maggio 2026: in molte regioni le scuole resteranno chiuse il giorno successivo alla Festa del Lavoro.

Ponte del 1° giugno 2026: possibile sospensione delle lezioni prima della Festa della Repubblica.

Sospensioni di Carnevale: previste in molte regioni del Nord Italia e in Campania, generalmente tra lunedì 16 febbraio e mercoledì 18 febbraio 2026 (Mercoledì delle Ceneri).

Le nuove regole: cellulari vietati e 6 in condotta

Settembre segnerà anche l’ingresso di importanti novità disciplinari. Da quest’anno, il divieto di utilizzo dei telefoni cellulari in classe – già in vigore nelle scuole primarie e secondarie di primo grado dal 2021 – sarà esteso anche alle scuole superiori, salvo eccezioni per fini didattici.

Altra novità riguarda la valutazione in condotta:

Con 5 in condotta alle superiori si dovrà ripetere l’anno;

Con 6 in condotta si verrà “rimandati a settembre” e sarà necessario superare una prova dedicata ai valori di cittadinanza;

Il voto in condotta torna anche alle medie, espresso in decimi, farà media e sarà riferito all’intero anno scolastico.

Per gli studenti dell’ultimo anno delle superiori, la condotta inciderà sui crediti per l’ammissione alla Maturità e sarà discussa anche durante il colloquio d’esame.

Esami di Stato 2026: le date

Il primo scritto della Maturità è fissato per giovedì 18 giugno 2026, non più di mercoledì come negli anni precedenti. Per la terza media, invece, l’esame si svolgerà tra la fine delle lezioni e il 30 giugno 2026, secondo le date stabilite da ciascun istituto.