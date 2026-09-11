Il Tribunale di Cosenza ha condannato R.A. a otto mesi di reclusione, con pena sospesa, per l’aggressione ai danni di F.F. avvenuta nel luglio del 2018. La sentenza è stata pronunciata nei giorni scorsi dal giudice De Felice.

I fatti si verificarono a Cosenza durante un confronto verbale tra due padri sulla gestione dell’educazione dei rispettivi figli. Nel corso della discussione, secondo quanto ricostruito nel procedimento, R.A. colpì l’altro uomo con un pugno all’occhio.

La frattura orbitale e la prognosi

A causa del colpo, F.F. riportò una frattura orbitale accompagnata da sanguinamento. Le lesioni furono giudicate guaribili in un periodo superiore a quaranta giorni.

La vicenda giudiziaria si è conclusa in primo grado a distanza di circa otto anni dai fatti. Il Tribunale ha riconosciuto all’imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Il risarcimento sarà quantificato separatamente

R.A. è stato inoltre condannato al risarcimento dei danni in favore della persona offesa, costituitasi parte civile e assistita dall’avvocato Pierluigi Pugliese.

L’importo dovuto non è stato determinato nella sentenza penale e sarà quantificato in un separato giudizio civile. La decisione resta soggetta agli eventuali mezzi di impugnazione previsti dalla legge.