Serata di tensione a Cosenza, dove si è consumato quello che, secondo fonti investigative, rappresenta il quarto episodio a colpi d’arma da fuoco dall’inizio del 2025.

Poco dopo le 20 di sabato, nella zona dell’autostazione, sarebbero stati esplosi diversi colpi d’arma da fuoco ad altezza uomo da due individui in sella a uno scooter che, dopo aver fatto fuoco, si sarebbero immediatamente dileguati. Al momento non si registrano feriti.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno transennato l’area per consentire i rilievi balistici e raccogliere ogni elemento utile alla ricostruzione della dinamica. Gli investigatori intendono analizzare le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona per risalire al tragitto dei due uomini e verificare eventuali collegamenti con episodi precedenti.

Gli inquirenti non escludono alcuna pista: il gesto potrebbe essere riconducibile a un’azione dimostrativa o a un regolamento di conti interno agli ambienti criminali della città, ma non si scarta nemmeno l’ipotesi di un episodio isolato.

Secondo quanto si apprende, i proiettili erano indirizzati verso una Lancia Ypsilon.