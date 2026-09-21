È successo nella centrale via Margherita. L’uomo dopo aver colpito numerosi veicoli si è scagliato contro i poliziotti che hanno tentato di bloccarlo

Ha danneggiato numerose auto in sosta con una mazza di ferro e poi ha ferito anche gli agenti di polizia accorsi sul posto per bloccarlo. Protagonista un uomo di nazionalità nigeriana che questa mattina a Crotone ha dato in escandescenza per motivi che ancora non sono stati chiariti.

Il fatto è accaduto sulla centrale via Margherita, nei pressi della sede della Capitaneria di porto; l'uomo, impugnando una spranga di ferro, ha iniziato a colpire i veicoli parcheggiati lungo la strada provocando ingenti danni ai mezzi. I residenti della zona hanno allertato il 112 e sul posto si sono precipitate alcune pattuglie della squadra Volanti della questura di Crotone.

Gli agenti hanno dapprima cercato di calmare l'uomo ma la mediazione non ha sortito effetto. L’uomo, anzi, si è scagliato con violenza contro gli uomini in divisa e, sempre brandendo la spranga, ne ha feriti quattro, due dei quali in condizioni serie.

Anche una delle auto della polizia ha riportato ingenti danni alla carrozzeria. Nella fuga l'uomo ha continuato a danneggiare le auto in sosta. I poliziotti sono comunque riusciti a disarmarlo e a immobilizzarlo senza fare ricorso all'uso delle armi da fuoco o al taser in dotazione. L'uomo è stato portato in questura per le procedure di rito ed è stato successivamente arrestato.