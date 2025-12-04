L’uomo ha i capelli bianchi e soffre di demenza. Si è allontanato ieri sera, intorno alle 19, dalla sua abitazione in via Panoramica. La famiglia chiede aiuto per riportarlo a casa

«Avviso urgente. Questo in foto è Aldo Valente, scomparso ieri, 3 dicembre, intorno alle ore 19 da casa, in via Panoramica a Diamante. Sono in corso le ricerche. Chiunque lo dovesse vedere è pregato di contattare immediatamente le Forze dell'Ordine. Grazie. Massima condivisione». Sono le parole apparse poco fa sulla pagina ufficiale del Comune di Diamante, guidato dal sindaco Achille Ordine.

L’uomo, dunque, risulta scomparso da ieri pomeriggio alle 19 e nessuno lo ha più visto. Questa mattina la notizia è stata diffusa per aiutare le ricerche. Aldo potrebbe trovarsi in difficoltà: secondo quanto fa sapere la famiglia, soffre di problemi di demenza. Chiunque lo veda, si rivolga immediatamente alle autorità.