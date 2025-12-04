Il signor Aldo Valente, scomparso ieri sera dalla sua abitazione di Diamante, è stato ritrovato! Un po’ infreddolito, ma fortunatamente sta bene. Una notizia che porta sollievo a tutta la comunità. A farlo sapere sono i familiari che ringraziano quanti, in queste ore, si sono dati da fare per riportarlo sano e salvo a casa: dalla Prefettura, alla questura, i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile, le Forze dell’Ordine, e i numerosi volontari che hanno partecipato alle ricerche ed a tutti coloro che si sono impegnati senza sosta nelle operazioni di ricerca.