A lanciare l’allarme era stato il sindaco della cittadina tirrenica Achille Ordine con un appello sui social
Il signor Aldo Valente, scomparso ieri sera dalla sua abitazione di Diamante, è stato ritrovato! Un po’ infreddolito, ma fortunatamente sta bene. Una notizia che porta sollievo a tutta la comunità. A farlo sapere sono i familiari che ringraziano quanti, in queste ore, si sono dati da fare per riportarlo sano e salvo a casa: dalla Prefettura, alla questura, i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile, le Forze dell’Ordine, e i numerosi volontari che hanno partecipato alle ricerche ed a tutti coloro che si sono impegnati senza sosta nelle operazioni di ricerca.