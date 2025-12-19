Un uomo che da settimane vive in una tenda all’interno di un parco pubblico di Rende. Una situazione segnalata sui social e che sta sollevando interrogativi tra cittadini, frequentatori dell’area verde e mondo politico locale, soprattutto sul piano della sicurezza e dell’intervento dei servizi sociali.

A portare il caso all’attenzione pubblica è stato un commento postato sotto la pagina social di Cosenza Channel, accompagnato da una fotografia che mostrerebbe una tenda montata all’interno del parco, in prossimità di un’area attraversata abitualmente da sportivi e residenti. Nel messaggio si fa riferimento al timore di alcune donne che frequentano il parco nelle ore serali, preoccupate di trovarsi sole in presenza di una persona che vive stabilmente nello spazio pubblico. «Ci sono ragazze che vanno a correre lì e si trovano sole di sera con un uomo che sta dietro i pilastri, è legittimo dati i casi che succedono avere paura?»

Il nodo centrale della segnalazione non è solo la presenza di qualcuno lì, ma il ruolo dell’amministrazione comunale: ci si chiede se il Comune sia a conoscenza della situazione e se siano stati attivati i servizi sociali per comprendere se si tratti di una condizione di fragilità, che richiede assistenza e presa in carico, oppure di una scelta personale di vita all’aperto.