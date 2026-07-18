Il rogo che venerdì ha minacciato il centro storico lascia le prime conseguenze visibili. La Scuola dell'Infanzia di Rende Centro, in via Vanni, presenta le facciate annerite dal fumo

L'emergenza è rientrata, ma il fuoco ha lasciato il suo segno. All'indomani del vasto incendio che ha lambito il centro storico di Rende, sono evidenti i danni provocati dal rogo, che venerdì ha tenuto con il fiato sospeso residenti e soccorritori. Le fiamme, partite dall'area collinare di Nogiano e spinte dal vento, si sono avvicinate alle abitazioni di via Domenico Vanni, rendendo necessarie le operazioni di protezione del centro abitato.

Tra gli edifici che riportano le conseguenze dell'incendio c'è la Scuola dell'Infanzia di Rende Centro, in via Vanni, dove le pareti esterne risultano annerite dal fumo e dal calore sviluppato dal fronte di fuoco.

Si tratta dei primi danni materiali visibili dopo una giornata di grande apprensione, durante la quale i vigili del fuoco hanno lavorato per ore per impedire che l'incendio raggiungesse le abitazioni del borgo antico. L'intervento, supportato dalla Protezione civile, dalla Polizia locale e dai volontari della Croce Rossa, ha consentito di mettere in sicurezza l'area e contenere l'avanzata delle fiamme.

Nelle prossime ore saranno effettuate ulteriori verifiche per accertare l'entità dei danni riportati dall'edificio scolastico e dalle strutture presenti nella zona interessata dal rogo, mentre prosegue il monitoraggio delle aree percorse dal fuoco.