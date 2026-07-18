L'esordio di Odissea al botteghino è stato travolgente, ma per conoscere il vero peso di Odissea al botteghino mondiale bisognerà attendere ancora qualche giorno. Il nuovo film di Christopher Nolan è uscito tra il 16 e il 17 luglio nella maggior parte dei mercati internazionali e gli incassi globali consolidati non sono ancora stati diffusi dai principali circuiti di rilevazione.

I numeri disponibili, però, raccontano già un successo. In Italia il kolossal ha debuttato con 2.181.715 euro e oltre 273 mila spettatori nelle prime 24 ore, conquistando immediatamente la vetta del box office e firmando il miglior esordio italiano della carriera di Nolan, davanti persino a Oppenheimer.

Anche all'estero i primi segnali sono più che incoraggianti. In Australia il film ha incassato circa 2,35 milioni di dollari australiani nel solo giorno d'esordio, stabilendo il miglior debutto di sempre per un film originale distribuito da Universal nel Paese.

In queste ore circola spesso la cifra di 200 milioni di dollari, ma non rappresenta l'incasso già ottenuto dal film. Si tratta della stima per l'intero weekend di apertura mondiale, elaborata dagli analisti del settore, che prevedono un esordio compreso tra 200 e 210 milioni di dollari, con circa 85-100 milioni provenienti dal mercato nordamericano e altri 110 milioni dai mercati internazionali. Se le previsioni saranno confermate, Odissea registrerà il miglior debutto mondiale della carriera di Nolan al di fuori della trilogia del Cavaliere Oscuro.

Il dato assume ancora maggiore rilevanza se si considera che Odissea ha una durata di 172 minuti, circostanza che limita il numero di spettacoli giornalieri disponibili. A incidere sull'incasso medio c'è anche il costo più elevato dei biglietti nelle sale IMAX e nelle proiezioni in 70 mm, ma il risultato resta comunque superiore a quello ottenuto da Oppenheimer, che nel luglio 2023 aveva esordito con circa 2,03 milioni di euro.

Con questi numeri il film conquista il secondo miglior debutto del 2026 in Italia. Davanti resta soltanto Il Diavolo veste Prada 2, che aveva aperto con 2.707.615 euro. Anche in questo caso, però, il confronto va letto tenendo conto della diversa durata delle due pellicole, che ha consentito al sequel con Meryl Streep e Anne Hathaway un numero maggiore di proiezioni quotidiane.

Archiviato il debutto, l'attenzione si sposta ora sulla prossima sfida del box office. Il 29 luglio arriverà infatti nelle sale Spider-Man: Brand New Day, con Tom Holland nuovamente nei panni dell'Uomo Ragno.

Secondo le stime diffuse dagli analisti di Sisal, almeno sul mercato italiano il vantaggio iniziale sarebbe dalla parte del kolossal di Nolan. Tra i fattori indicati figurano la notorietà universale dell'Odissea, le ambientazioni italiane – dalle Isole Eolie a Favignana, fino al litorale di Ostia – l'esperienza visiva offerta dalle proiezioni IMAX e un cast che riunisce Matt Damon, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Tom Holland e Zendaya.

Dall'altra parte, però, Spider-Man: Brand New Day potrà contare sulla forza di uno dei franchise più popolari e redditizi del cinema contemporaneo. A cinque anni dal successo di No Way Home, il ritorno dell'Uomo Ragno punta a richiamare nelle sale un pubblico trasversale, composto da appassionati storici, famiglie e nuove generazioni.

La sfida per il titolo di campione d'incassi dell'estate è appena cominciata. Dopo un debutto da oltre due milioni di euro, Nolan ha lanciato il guanto di sfida. Ora toccherà a Spider-Man provare a raccoglierlo.