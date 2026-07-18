Inaugurata a Cosenza la nuova area con pietre simboliche e tre panchine. L'iniziativa, promossa dall'associazione "Angelo De Fiore", punta a trasformare il parco in un luogo di riflessione e accoglienza

Il Parco Nicholas Green si arricchisce di un nuovo spazio dedicato ai valori del rispetto, dell'inclusione e della valorizzazione della figura femminile. È stato inaugurato "La Donna è Vita", un'area realizzata all'interno del parco pubblico grazie all'iniziativa dell'Associazione "Angelo De Fiore – Un giusto tra le nazioni", in collaborazione con l'Amministrazione comunale di Cosenza.

L'intervento comprende una serie di pietre bianche, simbolo di purezza, forza, resilienza e determinazione delle donne, e tre panchine, pensate come luoghi di incontro, accoglienza e condivisione. Un allestimento che intende conferire un ulteriore significato a uno dei principali polmoni verdi della città.

La cerimonia si è svolta nell'ambito della manifestazione "Con gli Angeli sotto le stelle", promossa dall'associazione presieduta da Lucia De Fiore. Il sindaco Franz Caruso, impossibilitato a partecipare per impegni sopraggiunti, è stato rappresentato dall'assessore all'Ambiente Valentina Varchera.

Portando il saluto del primo cittadino, l'assessore ha evidenziato il valore dell'iniziativa. «L'obiettivo – ha affermato – è rendere il Parco Nicholas Green sempre più un luogo di incontro, riflessione, inclusione e accoglienza. Da questo spazio si diffonde un messaggio forte: le donne meritano rispetto e devono essere sostenute e valorizzate ogni giorno».

Varchera ha quindi rivolto un ringraziamento all'associazione promotrice e alla presidente Lucia De Fiore per l'impegno profuso nella realizzazione del progetto. Un riconoscimento è stato espresso anche alla Cooperativa Eva 2011, che ha curato l'allestimento dell'area, e alla Fonderia Zicarelli, che ha donato le tre panchine installate nel parco.

La serata si è conclusa con un momento di intrattenimento musicale affidato a Ciccio Pisani, protagonista di un tributo a Gianni Morandi, seguito da uno spettacolo di danza curato da Enrico Borrelli.