Oltre 30 Comuni a secco, l’assessore e consigliere regionale Francesco De Cicco attacca: «Dovevate prevenire, avete fallito»

È esplosa alla vigilia di Natale la polemica sull’emergenza idrica che sta colpendo oltre 30 Comuni del Cosentino. A sollevare il caso è stato Francesco De Cicco, assessore comunale di Cosenza e consigliere regionale, che ha affidato ai social un duro attacco contro Sorical.

«Grazie Sorical per il regalo di Natale. Lasciare una popolazione intera senza ACQUA OLTRE 30 COMUNI DOVEVATE PREVENIRE, AVETE FALLITO ANCORA», ha scritto De Cicco, puntando il dito contro quella che definisce una mancata programmazione e prevenzione da parte della società che gestisce il servizio idrico.

Un messaggio che ha fatto immediatamente il giro dei social, raccogliendo decine di commenti carichi di rabbia e frustrazione da parte dei cittadini rimasti senza acqua proprio nel giorno della Vigilia.

C’è chi racconta il disagio vissuto in prima persona: «Io costretta a farmi invitare, e dopo l’Immacolata per la prima volta non festeggio la Vigilia a casa mia. Ma la Sorical lo sa che giorno è oggi o l’ha dimenticato? Incavolata nera, anzi di più».

Altri puntano l’attenzione sulla gestione dell’emergenza e sulla mancanza di soluzioni tampone: «Visto che Sorical lo ha comunicato ieri e guarda caso oggi mancava l’acqua, come mai non hanno mandato le autobotti? Si sapeva benissimo che oggi era la Vigilia».

Non manca chi minaccia forme di protesta più radicali: «Io non pago più nessuna bolletta dell’acqua», scrive un utente, mentre un altro invoca una mobilitazione collettiva: «A quando una bella manifestazione popolare sotto gli uffici di questi inetti cialtroni? Mi candido sin da ora».

Tra i commenti emerge anche un filone più politico, che chiama in causa presunti intrecci e responsabilità a livello regionale: «Caro onorevole, purtroppo ci sono alcuni suoi colleghi in Regione che per le campagne elettorali hanno avuto posti in Sorical. Di questo bisogna parlare, perché loro di Sorical non si vergognano».