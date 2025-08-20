L’impatto è stato violento e ha attirato immediatamente l’attenzione dei presenti, anche per la vicinanza con la caserma dei Vigili del Fuoco
Le immagini dell'incidente ad Acri
Ancora un incidente nel tardo pomeriggio di oggi, poco prima delle 19:00, ad Acri, in via Europa, nei pressi di un noto centro commerciale e a pochi metri dalla sede del distaccamento dei Vigili del Fuoco.
A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, sono stati una moto Honda, condotta da un giovane, e una Fiat Stilo guidata da un uomo. L’impatto è stato violento e ha attirato immediatamente l’attenzione dei presenti, anche per la vicinanza con la caserma dei Vigili del Fuoco, i cui uomini sono prontamente intervenuti.
Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Acri per effettuare i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell’incidente. Presente un mezzo del 118 che ha soccorso il giovane motociclista.
Fortunatamente, nonostante la dinamica, il ragazzo non avrebbe riportato gravi ferite. È stato comunque trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti.
A seguito dell’incidente, via Europa è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i soccorsi e le operazioni di messa in sicurezza. La chiusura ha causato notevoli disagi alla viabilità in un orario di punta, con rallentamenti e code in entrambe le direzioni.