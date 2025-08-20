L’impatto è stato violento e ha attirato immediatamente l’attenzione dei presenti, anche per la vicinanza con la caserma dei Vigili del Fuoco

Ancora un incidente nel tardo pomeriggio di oggi, poco prima delle 19:00, ad Acri, in via Europa, nei pressi di un noto centro commerciale e a pochi metri dalla sede del distaccamento dei Vigili del Fuoco.

A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, sono stati una moto Honda, condotta da un giovane, e una Fiat Stilo guidata da un uomo. L’impatto è stato violento e ha attirato immediatamente l’attenzione dei presenti, anche per la vicinanza con la caserma dei Vigili del Fuoco, i cui uomini sono prontamente intervenuti.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Acri per effettuare i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell’incidente. Presente un mezzo del 118 che ha soccorso il giovane motociclista.

Fortunatamente, nonostante la dinamica, il ragazzo non avrebbe riportato gravi ferite. È stato comunque trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti.

A seguito dell’incidente, via Europa è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i soccorsi e le operazioni di messa in sicurezza. La chiusura ha causato notevoli disagi alla viabilità in un orario di punta, con rallentamenti e code in entrambe le direzioni.