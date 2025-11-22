Gli operai hanno già sgomberato l’arteria stradale e per fortuna non si registrano feriti, ma l’attenzione resta alta: in queste ore, sulla Riviera dei Cedri, le piogge continuano a cadere abbondanti

Il dissesto idrogeologico continua a minare la tranquillità della piccola comunità di Verbicaro, già pesantemente provata dal fenomeno delle frane. Nelle scorse ore, gli abbondanti temporali che si sono riversati sulla costa tirrenica cosentina hanno provocato la caduta di massi e di alberi lungo la strada provinciale che conduce all’ingresso del paese.

Operai al lavoro

Il sindaco, Felice Spingola, e tutta l’amministrazione comunale hanno provveduto a informare la Provincia di Cosenza, attualmente presieduta da Rosaria Succurro, e la Protezione Civile. Gli operai, nonostante le condizioni meteorologiche avverse, hanno provveduto a liberare la strada e a mettere in sicurezza i passanti. Per fortuna non si registra alcun ferito, ma il problema resta: un grosso pezzo di costone che sovrasta l’arteria provinciale è a rischio cedimento e l’attenzione resta alta.

Pericolo frane

Durante gli ultimi temporali, la cittadina tirrenica è rimasta vittima di nubifragi che hanno provocato lo smottamento dei terreni e, in alcuni casi, profonde buche. Attualmente, lungo la Riviera dei Cedri continua a piovere senza sosta.