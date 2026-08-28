È stato il Comune di Frascineto a lanciare l’allarme per la scomparsa di Maria Santandrea, 78 anni, residente nel comune del Pollino.

La donna, secondo le informazioni diffuse dall’amministrazione comunale, si era recata nella giornata di ieri a Castrovillari per fare la spesa. Successivamente, però, non ha fatto rientro a casa, facendo scattare le ricerche.

L’ultimo avvistamento della 78enne sarebbe avvenuto nella zona Conca del Re, nei pressi della Casa Circondariale di Castrovillari. Da quel momento sono state avviate le operazioni per cercare di rintracciarla.

Alle ricerche stanno prendendo parte diverse forze e organizzazioni di soccorso: Carabinieri, Carabinieri Forestali, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Soccorso Alpino e Protezione Civile, insieme ad altri operatori impegnati nelle attività.

Nelle operazioni vengono utilizzati anche un elicottero dei Vigili del Fuoco e unità cinofile, con l’obiettivo di ampliare l’area delle ricerche e individuare eventuali tracce utili al ritrovamento.

Il Comune di Frascineto ha rivolto un appello alla cittadinanza, chiedendo la massima attenzione e collaborazione. Chiunque abbia informazioni utili o abbia avvistato la signora Maria Santandrea è invitato a contattare immediatamente le forze dell’ordine.

Le ricerche proseguono senza sosta.