Il ragazzo si era lanciato da una parete rocciosa senza accorgersi della presenza di un uomo in acqua. Dopo l'impatto ha perso conoscenza. Soccorso dal personale del Soccorso alpino, è stato trasferito in elicottero all'Ospedale del Mare di Napoli

Un tuffo dagli scogli si è trasformato in un grave incidente alla Baia di Ieranto, in provincia di Napoli. Un giovane è ricoverato in gravi condizioni dopo essersi scontrato con un bagnante che si trovava in acqua al momento del salto.

L'incidente è avvenuto nella giornata di giovedì 27 agosto. Il giovane si era arrampicato su una delle pareti rocciose della baia per poi lanciarsi in acqua, come fanno diversi visitatori della zona. Durante il tuffo, però, non si sarebbe accorto della presenza di un'altra persona proprio sotto di lui.

L'impatto è stato violento e il giovane avrebbe perso conoscenza. Alcuni presenti lo hanno immediatamente soccorso, riportandolo a riva e provvedendo a liberargli le vie aeree. A lanciare l'allarme è stata una guardia ambientale escursionistica, che aveva assistito casualmente alla scena.

I soccorsi e l'intervento dell'elicottero

Sul posto sono intervenuti in tempi rapidi gli uomini del Soccorso alpino della Campania. A facilitare l'individuazione precisa del luogo dell'incidente è stata l'app GeoResQ, utilizzata dalla guida che aveva dato l'allarme.

Il giovane avrebbe iniziato a riprendere conoscenza soltanto dopo oltre un quarto d'ora. Considerata la gravità delle sue condizioni, i soccorritori hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso.

Il ragazzo è stato immobilizzato e sistemato su una barella, quindi issato a bordo dell'elicottero. Il velivolo lo ha trasportato all'Ospedale del Mare di Napoli, dove è stato ricoverato.

L'episodio riaccende l'attenzione sui rischi legati ai tuffi dagli scogli, soprattutto nelle zone frequentate dai bagnanti. La presenza di persone in acqua e la difficoltà di valutare la profondità e gli ostacoli rendono particolarmente pericolosi i salti effettuati senza aver prima verificato che lo specchio d'acqua sottostante sia completamente libero.