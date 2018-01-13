Si è conclusa ieri la requisitoria del pubblico ministero Alessandro Prontera della Dda di Catanzaro nel processo contro il clan Muto di Cetraro, nato dall’operazione “Frontiera” e unito poi al procedimento “Cinque Lustri”, in cui fa parte anche l’imprenditore romano Giorgio Ottavio Barbieri. L’inchiesta antimafia riguarda una serie di reati che vanno dall’associazione mafiosa al

Si è conclusa ieri la requisitoria del pubblico ministero Alessandro Prontera della Dda di Catanzaro nel processo contro il clan Muto di Cetraro, nato dall’operazione “Frontiera” e unito poi al procedimento “Cinque Lustri”, in cui fa parte anche l’imprenditore romano Giorgio Ottavio Barbieri.

L’inchiesta antimafia riguarda una serie di reati che vanno dall’associazione mafiosa al narcotraffico, dall’usura alle rapine. Un territorio, secondo gli inquirenti, totalmente controllato dalla cosca cetrarese che aveva, com’è noto, il dominio nel mercato ittico. Un monopolio durato nel tempo nonostante la società di riferimento fosse sotto il controllo dell’autorità giudiziaria.

Ben 39 imputati hanno scelto il rito abbreviato, tra cui il figlio di Franco Muto, Luigi e altri presunti vertici dell’omonimo clan. Gli altri sono a processo presso il tribunale di Paola con rito ordinario, tra cui il “Re del Pesce” e l’imprenditore Barbieri.

Il pm Prontera ha richiesto 20 anni per Franco Cipolla e Guido Maccari; 17 anni per Luigi Muto, Alessandro De Pasquale e Alfredo Palermo; 16 anni per Carmelo Valente e Valentino Palermo, 15 anni per Fedele Cipolla, Luca e Carmine Occhiuzzi, Giuseppe Scornaienchi; 14 anni per Salvatore Sinicropi; 13 anni per Andrea Orsino; 12 anni per Giuseppe Fiore; 10 anni per Angelina Coronato; 9 anni per Giuseppe Esposito e Mara Muto; 8 anni per Carlo Antonuccio, Angelo Casella, Sabrina Raimondi, Rocco Trazza; 7 anni per Giulio Caccamo, Pietro Calabria, Gianfranco Di Santo, Vittorio Reale; 6 anni per Pietro Valente, Sara Passariello, Antonio Di Pietomica; 5 anni per Gianluca Arlia; 4 anni per Adolfo Foggetti, Giuseppe Montemurlo e Luigi Sarmiento; 2 anni per Sandra Muto, Salvatore Baldino, Antonietta Galliano, Giuseppe Nicola Bosca e Gianluca Caprino.

Fissate le udienze per le discussioni difensive. (a. a.)