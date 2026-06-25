Il colpo tra via Mosca e via Londra poche ore dopo la chiusura. I malviventi hanno forzato una porta laterale. Indagano i carabinieri, al vaglio le immagini della videosorveglianza

Un altro esercizio commerciale finisce nel mirino dei ladri a Rende. Dopo il recente colpo messo a segno al Dehor Lounge Bar, nella notte tra domenica e lunedì è stato preso di mira il Derna Cafè, attività che ospita bar, tabaccheria e gelateria situata tra via Mosca e via Londra.

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi sarebbero entrati in azione poco dopo la mezzanotte. Per introdursi all'interno del locale avrebbero forzato una porta laterale, riuscendo così ad accedere ai locali senza destare sospetti.

Ad agire sarebbero state due persone: una si sarebbe introdotta nel bar, mentre il complice sarebbe rimasto all'esterno con il compito di fare da palo durante il furto.

Il bottino sarebbe costituito dal contenitore della cassa automatica, che custodiva circa 2mila euro in contanti, oltre ad alcune sigarette elettroniche presenti nell'attività.

L'intera azione sarebbe stata ripresa dall'impianto di videosorveglianza del locale. Le immagini sono ora al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Rende, intervenuti sul posto per effettuare i rilievi e avviare le indagini finalizzate all'identificazione dei responsabili.

L'episodio riaccende l'attenzione sul tema della sicurezza nell'area urbana. Negli ultimi mesi, infatti, tra Rende e Cosenza si sono susseguiti numerosi furti ai danni di attività commerciali, alimentando la preoccupazione di esercenti e cittadini che chiedono un rafforzamento dei controlli sul territorio.