Momenti di forte apprensione nel territorio di Fuscaldo, dove un operaio è rimasto gravemente ferito dopo una caduta avvenuta mentre era impegnato in un intervento tecnico su un edificio della località Lago. L’incidente ha richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, atterrato poco dopo sul posto per consentire il rapido trasferimento del lavoratore in ospedale.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo, originario del lametino, stava effettuando alcune operazioni legate a lavori di telecomunicazione quando avrebbe improvvisamente perso l’equilibrio precipitando dal tetto dell’immobile su cui stava operando. L’impatto al suolo sarebbe stato particolarmente violento e ha immediatamente fatto scattare l’allarme tra i presenti e i residenti della zona, che hanno assistito ai soccorsi con grande apprensione.

Fuscaldo, decisivo l’intervento dell’elisoccorso

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure all’operaio direttamente sul posto. Dopo una prima valutazione delle condizioni del ferito, ritenute molto serie, è stato richiesto il supporto dell’elisoccorso per accelerare il trasferimento in ospedale.

L’elicottero sanitario è atterrato nell’area vicina alla zona dell’incidente tra la preoccupazione dei cittadini presenti. Una volta stabilizzato, il lavoratore è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Ospedale dell'Annunziata di Cosenza, dove è stato affidato alle cure dei medici del reparto di rianimazione. Le sue condizioni sarebbero gravi e i sanitari stanno monitorando costantemente il quadro clinico.

Indagini in corso sulla dinamica dell’incidente

Oltre ai soccorritori, sul posto sono arrivati anche i carabinieri e gli agenti della polizia locale, che hanno avviato tutti gli accertamenti necessari per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Gli investigatori stanno lavorando per verificare cosa abbia provocato la caduta e se siano state rispettate tutte le procedure previste in materia di sicurezza sul lavoro. Saranno analizzate anche le condizioni operative del cantiere e le misure adottate durante l’intervento tecnico.

Al momento non si esclude alcuna ipotesi e saranno fondamentali le testimonianze raccolte nelle prossime ore per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto. L’episodio avvenuto a Fuscaldo riporta nuovamente l’attenzione sul delicato tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, soprattutto nei settori che comportano attività in quota o interventi tecnici particolarmente complessi.