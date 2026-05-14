Accolta l’opposizione contro il Comune: l’ente condannato anche al pagamento delle spese di lite
Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
Il Giudice di Pace di Paola, Carlo Le Pera, ha accolto l’opposizione proposta contro il Comune di Acquappesa e ha disposto l’annullamento di un verbale elevato dalla Polizia Municipale tramite sorpassometro.
La decisione è contenuta nella sentenza emessa il 12 maggio 2026 nell’ambito di un procedimento civile. Il giudice, ritenendo la causa “matura per la decisione”, ha definito la controversia annullando il verbale di accertamento infrazione.
Oltre all’annullamento della sanzione, il Comune di Acquappesa è stato condannato al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate in 263 euro complessivi (43 euro per spese e 220 euro per compenso professionale), oltre rimborso forfettario.
Nel giudizio, il ricorrente era assistito dall’avvocato Luigi Caravelli, mentre il Comune di Acquappesa era rappresentato dall’avvocato Mariarosaria Vaccaro.