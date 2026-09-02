Si sono svolti ieri, nella chiesa Santa Maria del Loreto di Cassano all'Ionio, i funerali di Giuseppe Scorza, il trentaseienne ucciso a colpi di arma da fuoco venerdì scorso nel quartiere di Lauropoli.

Dall'esame autoptico effettuato lunedì pomeriggio presso l'obitorio dell'azienda ospedaliera - universitaria Dulbecco di Catanzaro, sarebbe emerso che il trentaseienne è stato raggiunto da diversi colpi al torace e al viso. I colpi sarebbero stati esplosi dall'esterno verso l'interno del magazzino adibito a ufficio dove Scorza si trovava insieme a Renato Elia, il 50enne rimasto ferito che ancora si trova ricoverato presso l'ospedale di Castrovillari.

Nel pomeriggio centinaia di persone hanno affollato la chiesa di Santa Maria di Loreto e il piazzale antistante per dare l'estremo saluto a Scorza. All'uscita dalla chiesa il feretro è stato accompagnato da un lungo applauso e da decine di palloncini liberati in cielo.