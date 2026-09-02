Della 78enne di Frascineto non si hanno più notizie da giovedì. Il Comune: «La priorità assoluta resta ritrovare la signora Maria e riportarla a casa dai suoi cari»

Proseguono senza sosta le ricerche di Maria Santandrea, la 78enne di Frascineto scomparsa da giovedì pomeriggio. L’ultimo avvistamento segnalato risale alla zona di Conca del Re, nei pressi della Casa Circondariale di Castrovillari. La scomparsa della donna è stata denunciata dai familiari.

Sul campo sono impegnati Carabinieri, Carabinieri Forestali, Vigili del Fuoco, anche con elicottero e unità cinofile, Guardia di Finanza, Soccorso Alpino, Protezione Civile e numerosi volontari. Le attività vengono condotte sia attraverso squadre a terra sia con l’impiego di droni, nella speranza di poter individuare al più presto la donna.

In considerazione delle operazioni ancora in corso, il Comune di Castrovillari ha comunicato la sospensione dell’attività venatoria nelle aree interessate dalle ricerche. Il provvedimento arriva in concomitanza con l’apertura, prevista dal 2 settembre, della stagione di caccia.

La sospensione è stata disposta per garantire la massima sicurezza a Forze dell’Ordine, Protezione Civile e volontari impegnati nelle attività e per evitare possibili interferenze con le operazioni sul campo.

Il Comune ha rivolto un appello alla collaborazione di cittadini, cacciatori e associazioni del territorio, invitando tutti a rispettare rigorosamente le indicazioni delle autorità: «La priorità assoluta resta ritrovare la Signora Maria e riportarla a casa dai suoi cari. Invitiamo tutti i cittadini, i cacciatori e le associazioni del territorio alla massima collaborazione e al rigoroso rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità».