Sono ore di apprensione per un centauro rimasto coinvolto in un incidente avvenuto poco fa a Belvedere Marittimo, all'altezza di un noto centro commerciale. La moto su cui viaggiava, per cause in corso d'accertamento, ha impattato dapprima contro un'auto guidata da un giovane, poi è finito contro un muro ed infine sull'asfalto.

L'uomo, nell’imediatezza, è stato soccorso dai passati e presentava una vistosa ferita sul braccio. Secondo le testimonianze, era cosciente e ha atteso l'arrivo dell'ambulanza. Il mezzo de 118 l'ha poi trasportato nell'area d'atterraggio di una clinica del posto, dove ad attenderlo c'era un elicottero diretto all'ospedale Annunziata di Cosenza.