Due posti al Giacomantonio e uno ciascuno nei Conservatori di Como e Ribera. Domande su InPA entro trenta giorni dalla pubblicazione

Il Conservatorio “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza ha indetto un concorso pubblico per esami e titoli finalizzato alla copertura di quattro posti a tempo pieno e indeterminato da docente di prima fascia.

La procedura riguarda il settore artistico-disciplinare AFAM051, “Pratica pianistica e della lettura vocale e pianistica”, con il profilo di “Pratica e lettura pianistica”. Il bando è stato predisposto in convenzione con i Conservatori di Como e Ribera.

Due posti sono destinati al Conservatorio di Cosenza

I quattro posti disponibili saranno distribuiti fra tre istituzioni:

due al Conservatorio “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza;

uno al Conservatorio “Arturo Toscanini” di Ribera;

uno al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Como.

La graduatoria potrà essere utilizzata dalle tre istituzioni anche per coprire eventuali incarichi a tempo determinato, a tempo pieno o definito, disponibili durante il periodo della sua validità.

Il bando precisa che l’efficacia della procedura e la stipula dei contratti sono subordinate all’adozione del Dpcm di autorizzazione previsto dal Dpr 83 del 2024.

I requisiti per partecipare

Oltre ai requisiti generali previsti per l’accesso agli impieghi pubblici, i candidati devono rientrare in almeno una delle condizioni specifiche indicate dal bando.

Possono partecipare quanti possiedono l’Abilitazione artistica nazionale nello stesso settore disciplinare oppure risultano già docenti a tempo indeterminato nel medesimo ambito.

Fino alla conclusione della prima procedura di abilitazione prevista dal Dpr 83/2024, sono ammessi anche gli iscritti a pieno titolo nelle graduatorie nazionali e coloro che abbiano superato un concorso selettivo per l’inserimento nelle graduatorie d’istituto, maturando almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli otto anni precedenti.

Il bando stabilisce inoltre un’età compresa tra 18 e 69 anni e richiede il possesso di tutti i requisiti sia alla scadenza delle candidature sia al momento della sottoscrizione del contratto.

Domande esclusivamente sul portale InPA

La domanda deve essere presentata esclusivamente attraverso il portale del reclutamento InPA, utilizzando il modello contenuto nell’Allegato A.

Il termine è fissato alle ore 23.59 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del bando su InPA. Nel documento esaminato non è riportata la corrispondente data di calendario.

Il codice della procedura è:

CMSG_CS_AFAM051_COTP03

Alla domanda devono essere allegati, tra gli altri documenti richiesti, i file relativi a un massimo di venti titoli riguardanti attività di produzione artistica, pubblicazioni e altri titoli culturali e professionali. La dimensione complessiva indicata non può superare 20 megabyte.

Il bando è pubblicato anche sul sito istituzionale del Conservatorio di Cosenza e sul portale dei concorsi AFAM.

Le due prove previste

La selezione comprende due prove d’esame, per un punteggio complessivo massimo di 75 punti.

La prima consiste in una lezione orale della durata massima di trenta minuti su un brano sorteggiato tra quelli presentati dal candidato. Saranno verificate anche la conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese. La prova assegna fino a 35 punti.

La seconda prevede una performance in forma di concerto della durata compresa tra 60 e 75 minuti. Il programma dovrà comprendere almeno un brano per ciascuna delle seguenti aree:

periodo barocco o classico;

periodo romantico;

periodo moderno;

periodo contemporaneo, dal secondo dopoguerra.

È prevista anche la lettura estemporanea di un brano di media difficoltà assegnato dalla commissione. La seconda prova vale fino a 40 punti.

Accederanno alla valutazione dei titoli i candidati che otterranno almeno 50 punti sui 75 disponibili nelle prove. Sedi, date e orari saranno comunicati successivamente con un decreto del direttore.

Graduatoria e punteggi

Il punteggio massimo della selezione è pari a cento:

fino a 75 punti per le prove d’esame;

fino a 25 punti per titoli di servizio, studio, artistici, culturali e professionali.

Per entrare in graduatoria sarà necessario conseguire almeno 60 punti complessivi, dei quali almeno 50 derivanti dalle prove. La graduatoria resterà valida per due anni dalla pubblicazione, salvo successive disposizioni normative.

Il responsabile del procedimento è Michele Arnoni. Il bando è firmato dal direttore del Conservatorio di Cosenza, maestro Francesco Perri.