Sono in corso interventi tecnici sulla condotta alimentata dalla Sorgente Capodacqua, dopo le anomalie riscontrate nella normale fornitura idropotabile. A comunicarlo è Sorical, che segnala disservizi in diversi comuni e in numerose zone del territorio cosentino servite dalla rete interessata dal problema.

Il personale della società è già operativo sul posto per individuare la criticità e completare i lavori nel più breve tempo possibile. Secondo quanto riferito, il servizio sarà progressivamente ripristinato nel corso della nottata.

I comuni e le zone interessate dai disservizi

I problemi nella fornitura idrica stanno interessando i seguenti comuni e serbatoi o aree servite:

Roggiano Gravina – Cerreto

San Marco Argentano – Iotta, La Matina

Cervicati – Porca Cresta

Mongrassano – Mongrassano Scalo, Signorello

Torano Castello – Torano Scalo

Cerzeto – Zabbubbaro

Bisignano – Celle

Lattarico – Contessa, Cozzo Carbonaro

Montalto Uffugo – Cariglio Alto, Petrozza, Taverna, Santa Maria di Settimo I-II-III uscita

Rende – Università, Quattromiglia, CEP

Si tratta di un’area ampia, che coinvolge sia centri urbani sia contrade e zone particolarmente popolose, con ripercussioni dirette sulla distribuzione dell’acqua nelle ore interessate dall’intervento.

Sorical al lavoro sulla condotta

Sorical ha spiegato che i tecnici stanno operando direttamente sulla condotta alimentata dalla Sorgente Capodacqua per individuare l’origine dell’anomalia e risolvere il problema. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla natura specifica del guasto, ma la società assicura che i lavori sono in corso e che il ripristino avverrà in modo graduale.

L’indicazione fornita ai cittadini è quindi quella di attendere il ritorno progressivo della normale erogazione nel corso della notte, con tempi che potranno variare da zona a zona in base alla rete e alla pressione disponibile.

Ripristino previsto nella nottata

Il servizio idropotabile, secondo la comunicazione diffusa da Sorical, tornerà progressivamente alla normalità nel corso della nottata. La società ha infine rivolto un messaggio di scuse per il disagio arrecato, ringraziando i cittadini per la collaborazione.