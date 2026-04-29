In corso allargamento e bitumazione del tratto interpoderale per rendere più funzionale la connessione tra monte e valle del territorio comunale

Proseguono a Mandatoriccio i lavori per il completamento del collegamento viario tra la Strada Provinciale 282 e la strada interpoderale Cipodero. In questa fase sono in corso gli interventi di allargamento e bitumazione del tratto compreso tra il nuovo innesto viario e la Provinciale situata a monte, opere che rientrano nel completamento funzionale dell’infrastruttura già realizzata.

A comunicarlo è il Commissario straordinario Danilo Fuscaldo, che ha spiegato come la decisione sia maturata dopo le valutazioni sulle migliorie proposte dall’impresa aggiudicataria in sede di gara. L’obiettivo è rendere più efficace e continuo il collegamento tra le due arterie, migliorando la funzionalità complessiva dell’opera.

Lavori in corso sulla strada Cipodero

Gli interventi attualmente in esecuzione riguardano il tratto della strada interpoderale Cipodero che collega il nuovo innesto viario con la SP 282. Si tratta di opere pensate per rendere più agevole la percorrenza e per completare un’infrastruttura considerata strategica per la viabilità locale.

Secondo quanto riferito dal Comune, il tratto principale dell’intervento risulta già sostanzialmente realizzato, mentre restano da completare alcuni lavori tecnici di rifinitura. L’attuale fase punta quindi a consolidare e rendere pienamente fruibile il collegamento stradale.

Un’opera per migliorare la connessione tra monte e valle

L’intervento originario, affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, aveva interessato il collegamento tra la Provinciale 282 e la viabilità interpoderale nella parte a monte del territorio comunale.

Con le lavorazioni ora in corso, l’amministrazione punta a rafforzare la connessione tra le diverse aree del territorio, migliorando i collegamenti tra monte e valle e rendendo più funzionale l’intera rete stradale interessata dall’opera.