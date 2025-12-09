Un albero caduto ha danneggiato l’alimentazione dell’impianto Sorical: tecnici al lavoro e riduzione di portata sull’acquedotto Abatemarco

Un guasto improvviso all’impianto Nascejume sta causando preoccupazioni nei territori serviti dall’acquedotto Abatemarco. La Sorical ha comunicato che la caduta di un albero ha provocato la rottura dei cavi di alimentazione dell’impianto di sollevamento Nascejume, compromettendo di conseguenza il normale afflusso di acqua verso i comuni dipendenti dal sistema.

Nel comunicato si precisa che «una squadra tecnica di E-Distribuzione, allertata dalla Sorical, è già sul posto per effettuare i lavori di riparazione», con l’obiettivo di ripristinare quanto prima la funzionalità dell’impianto. La società avverte però che la riduzione di portata dell’acquedotto potrebbe avere, nelle prossime ore, ripercussioni sulla distribuzione idrica nelle aree servite. Una situazione che viene costantemente monitorata e sulla quale Sorical ha assicurato ulteriori comunicazioni: «Seguiranno aggiornamenti sul ripristino del servizio».