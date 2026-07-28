Un'improvvisa e consistente rottura sulla condotta adduttrice dell'acquedotto Abatemarco, in contrada Boiano nel comune di Malvito, ha reso necessaria nella mattinata di oggi l'interruzione dell'erogazione idropotabile in diversi centri serviti dalla rete.

A comunicarlo al Comune di Cosenza è stata Sorical, spiegando che la sospensione del servizio si è resa indispensabile per consentire l'esecuzione di lavori urgenti e indifferibili di riparazione della tubazione danneggiata, limitando l'interruzione al tempo strettamente necessario per completare l'intervento.

La società ha inoltre precisato che i centri alimentati dalla linea di adduzione della sorgente Capodacqua non hanno subito variazioni nella portata idrica erogata e non sono stati interessati dal disservizio.

I lavori di riparazione sono stati nel frattempo completati. Sorical informa tuttavia che potrebbero ancora verificarsi temporanei disagi nell'erogazione dell'acqua fino al completo riempimento delle vasche e al progressivo ritorno del sistema alle normali condizioni di esercizio.