Il teste Vadalà ha parlato dei rapporti tra i due imputati e dei contatti avuti dal bisignanese con alcuni soggetti di Cetraro
Prosegue senza sosta l’istruttoria dibattimentale del processo Recovery, l’indagine antimafia della Dda di Catanzaro contro una presunta associazione a delinquere dedita al narcotraffico tra Cosenza, Rende e altre zone della provincia cosentina. Secondo l’ipotesi accusatoria, il traffico di droga sarebbe stato gestito dal clan degli “italiani”, riconducibile al boss cosentino Francesco Patitucci, attualmente detenuto al 41 bis e già condannato in primo grado nel rito abbreviato del processo Reset, il maxi procedimento contro le cosche di Cosenza, Rende e Roggiano Gravina.
Dopo diverse udienze si è concluso l’esame e il controesame del teste Silvestri, ufficiale di polizia giudiziaria in servizio presso la Squadra Mobile di Cosenza. La pubblica accusa ha quindi evidenziato la necessità di ascoltare il teste di PG Vadalà, chiamato a riferire su un ulteriore segmento investigativo riguardante i rapporti tra Andrea Pugliese, originario di Bisignano, e Antonio Illuminato, indicato come “braccio destro” di Patitucci.
Rispondendo alle domande del pubblico ministero Corrado Cubellotti, il teste ha illustrato l’attività investigativa svolta personalmente, soffermandosi sui presunti incontri tra i due imputati nei pressi dello svincolo autostradale di Cosenza Sud, luogo in cui sarebbero avvenuti scambi di denaro e stupefacenti. Sempre in relazione a Pugliese, Vadalà ha descritto i contatti con alcuni soggetti di Cetraro, anch’essi imputati nel processo Recovery. La prossima udienza sarà invece dedicata agli incontri attribuiti a Pugliese nella zona di Roggiano Gravina.
Per quanto riguarda Silvestri, nelle più recenti udienze l’agente della Squadra Mobile è stato sottoposto a un serrato controesame su questioni attinenti al gruppo riconducibile a Gianfranco Sganga.
