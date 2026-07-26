Gli agenti delle Volanti lo hanno rintracciato dopo le ripetute violazioni della misura alternativa. L'uomo, trovato in stato di alterazione psicofisica con l’arma in mano, è stato trasferito in carcere

La polizia di Stato di Crotone ha arrestato un uomo già sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, in esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro che ha disposto il ripristino della custodia cautelare in carcere.

Il provvedimento è arrivato dopo una serie di controlli effettuati dagli agenti delle Volanti, che hanno accertato la reiterata assenza dell’uomo dalla propria abitazione, violando così gli obblighi imposti dalla misura alternativa.

Durante uno degli interventi, gli operatori sono stati allertati dalla linea di emergenza per la presenza di una persona in pieno centro cittadino che, in evidente stato di alterazione psicofisica, brandeggiava un’ascia, creando paura e allarme tra i presenti.

Il tempestivo arrivo delle pattuglie ha permesso di riportare la situazione sotto controllo. Secondo quanto riferito dalla polizia, l’uomo, in possesso dell’arma e palesemente agitato, avrebbe potuto rappresentare un pericolo per sé e per gli altri.

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria per evasione e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Successivamente è stata disposta la sospensione della detenzione domiciliare con il ritorno in carcere.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato accompagnato presso la casa circondariale di Crotone.

L’operazione rientra nel piano di controllo del territorio disposto dal questore di Crotone Renato Panvino, finalizzato a garantire il rispetto delle misure stabilite dall’autorità giudiziaria e a rafforzare la sicurezza della comunità.

«L’esecuzione del provvedimento odierno, unitamente a un capillare controllo del territorio, si inserisce in un più ampio piano finalizzato a prevenire e reprimere i reati», ha spiegato la polizia, sottolineando l’obiettivo di «garantire il rispetto delle misure imposte dall’autorità giudiziaria e rafforzare la sicurezza reale e percepita della collettività».

Nella stessa giornata sono stati intensificati i servizi di prevenzione lungo il territorio provinciale. Gli equipaggi della Squadra Volante e le pattuglie appiedate hanno operato sul lungomare di Crotone, sul litorale di Cirò Marina e di Le Castella.

Nel corso dei controlli sono state identificate 466 persone, di cui 76 risultate positive in banca dati, mentre sono stati verificati 251 veicoli. Effettuati anche controlli domiciliari nei confronti di persone sottoposte a misure limitative della libertà personale.