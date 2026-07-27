Mentre per quel che riguarda il calciomercato in entrata, in questi giorni dovrebbero arrivare il difensore Pascalau, il centrocampista McJannet, il portiere Iliev e lo stopper Cogoni, rispettivamente da Dinamo Bucarest (definitivo), Lecce (prestito), e Cagliari (gli ultimi due a titolo temporaneo), in uscita il Cosenza si prepara a salutare il difensore Alessandro Caporale ed il centrocampista Christian Langella. Si tratta di altre due operazioni che andranno a rinforzare le casse del club.

L’indirizzo della società presieduto da Eugenio Guarascio è ormai chiaro: vendere tutti coloro che non hanno più piacere a restare in rossoblù. Esigenza che si sposa, principalmente, con il residuo anno di contratto comune a molti calciatori ambiti dai top club della Serie C e in Serie B. Questi hanno chiarito da subito tramite i loro agenti di non essere disposti a rinnovare. Da qui il repulisti generale in atto.

Calciomercato Cosenza, dove sono diretti Caporale e Langella

Come detto, il calciomercato del Cosenza vivrà in questi primi giorni della nuova settimana gli addii di Caporale e Langella. Sul primo c’è forte l’interesse della Salernitana. Il direttore sportivo granata Daniele Faggiano ha già trovato l’accordo con il calciatore. Resta da far quadrare i conti con il Cosenza. La richiesta dei rossoblù è di circa 200mila euro. I granata non vorrebbero superare i 150mila. Probabile che si trovi un accordo a metà strada. Langella invece è sempre nel mirino della Virtus Entella. I lupi in questo caso puntano ad una cifra intorno ai 400mila euro per liberare il centrocampista. I liguri per il momento attendono e vorrebbero spendere di meno, ma sono pronti a sferrare l’offerta decisiva nei prossimi giorni.

Soldi freschi in cassa

Il calciomercato in uscita del Cosenza ha finora prodotto un grande gruzzolo per il Presidente Eugenio Guarascio. Trecentomilla euro sono arrivati dalla Juve Stabia per il riscatto di Manuel Ricciardi. Altri 370mila, più eventuali bonus legati a risultati di squadra e personali, quelli bonificati dall’Union Brescia per Rizzo Pinna. Ceduto gratis invece Thomas Vettorel al Lecco, mentre dallo Spezia, per Mazzocchi e Florenzi, il Cosenza ha incassato circa 750mla euro.

Se dovessero concretizzarsi le cessioni anche di Caporale e Langella con l’arrivo almeno di altri 400mila euro, il totale per le cessioni sarebbe per il momento di circa 1,8 milioni di euro. Una cifra davvero importante alla quale andrebbero aggiunti gli ingaggi risparmiati per tutti i calciatori ceduti. Cosa farà adesso Guarascio? Quanti di questi soldi verranno messi a disposizione di Lucioni per la costruzione della nuova squadra?