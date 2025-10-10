L’amministrazione comunale chiede sia fatta piena luce sul rogo che ha interessato gli spogliatoi dei campetti di calcio, destando preoccupazione nei residenti e nell’intera comunità

L’Amministrazione comunale di Rende ha presentato formale denuncia contro ignoti, chiedendo che i responsabili dell’incendio divampato la notte scorsa nell'area di Villaggio Europa, siano assicurati alla giustizia. Il rogo ha colpito in particolare gli spogliatoi dei campetti di calcio, destando immediata preoccupazione tra i residenti e l’intera comunità rendese.

Il sindaco Sandro Principe, e l’intera Giunta comunale «si sono immediatamente attivati, disponendo tutti gli interventi necessari per garantire la sicurezza dei cittadini e assicurare la massima collaborazione con le autorità preposte», recita un comunicato stampa diramato dall’amministrazione comunale che auspica sia fatta al più presto piena luce sulle cause e sulle responsabilità dell’accaduto.

«Ringraziamo sentitamente i Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine e tutti coloro che sono intervenuti tempestivamente sul posto, evitando conseguenze ancora più gravi per la nostra comunità», conclude la nota.