Le sterpaglie in fiamme hanno prodotto una densa coltre di fumo. Polizia stradale e Vigili del fuoco impegnati per ripristinare la sicurezza
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Una fitta coltre di fumo ha invaso l’autostrada A2 del Mediterraneo rendendo impossibile proseguire in sicurezza. La Polizia stradale ha disposto la chiusura temporanea di entrambe le carreggiate all’altezza di Firmo, in provincia di Cosenza, a causa di un incendio di sterpaglie divampato nelle vicinanze del tracciato.
Il provvedimento si è reso necessario per la visibilità fortemente ridotta e per i conseguenti rischi alla circolazione.
Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Castrovillari, impegnata nello spegnimento delle fiamme e nella messa in sicurezza dell’area interessata.
A2 chiusa in entrambe le direzioni
La presenza del fumo sulla sede autostradale ha indotto la Polizia stradale a interrompere temporaneamente il traffico in entrambe le direzioni.
La chiusura riguarda il tratto dell’A2 situato all’altezza del territorio comunale di Firmo. Nel comunicato non vengono indicati percorsi alternativi né una previsione precisa per la riapertura.
La circolazione potrà riprendere soltanto dopo il ripristino delle condizioni necessarie a garantire la sicurezza degli automobilisti.
Vigili del fuoco impegnati nello spegnimento
La squadra arrivata dal Distaccamento di Castrovillari sta lavorando per circoscrivere l’incendio di sterpaglie e impedire un’ulteriore propagazione delle fiamme.
Parallelamente alle operazioni di spegnimento, i soccorritori stanno effettuando gli interventi necessari alla messa in sicurezza dell’area vicina all’autostrada.
Non sono state diffuse informazioni su eventuali persone coinvolte o veicoli danneggiati.