Garantire la massima sicurezza a residenti e ospiti, favorire la piena fruizione degli spazi pubblici e consentire il regolare e sereno svolgimento degli eventi in programma. Con questi obiettivi l'Amministrazione comunale di Caloveto, in collaborazione con la Pro Loco, ha varato una serie di misure restrittive alla circolazione veicolare in occasione della kermesse “Estate Calovetese 2026”.

Le aree interessate e gli orari del provvedimento

Il sindaco Umberto Mazza ha firmato un'ordinanza sindacale che dispone il divieto di transito per tutti i veicoli da lunedì 3 a lunedì 24 agosto 2026, a partire dalle ore 21 e fino al termine delle manifestazioni serali.

Nello specifico, le limitazioni alla circolazione interesseranno due dei punti nevralgici del centro cittadino: Piazza dei Caduti e Via Rimembranza, limitatamente al tratto compreso tra la piazza e l'intersezione con il Bivio per Bocchigliero. «Rendere l'area una zona pedonale serale — sottolinea il primo cittadino — consentirà di fruire dello spazio dove si concentreranno eventi e manifestazioni evitando situazioni di pericolo legate al traffico veicolare».

Le deroghe previste e la segnaletica temporanea

Per venire incontro alle esigenze della cittadinanza e garantire la continuità dei servizi essenziali, il provvedimento prevede specifiche eccezioni e deroghe al divieto di transito destinate a:

Mezzi di soccorso, pronto intervento e situazioni di emergenza sanitaria

Veicoli a servizio di persone con disabilità

Residenti nelle zone interessate ed esecutori di servizi autorizzati.

Forze dell'ordine

Personale tecnico e logistico legato alla realizzazione degli spettacoli

Per facilitare il rispetto delle nuove disposizioni e guidare automobilisti e residenti, agli ingressi delle vie coinvolte verrà installata un’apposita segnaletica stradale temporanea.